Bakı metrosunda son vəziyyət - FOTO - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, Bakı metropolitenində texniki nasazlıq baş verib.
Day.Az Trend-ə istinadən məlumatına görə, bütün stansiyalarda sərnişinlərin girişinə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq edilib.
Hazırda təmas relsinə yüksək gərginliyin verilməsində yaranmış nasazlığın aradan qaldırılması istiqamətində operativ tədbirlər görülür.
Yaxın bir saat ərzində metropolitenin fəaliyyətinin bərpa ediləcəyi gözlənilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре