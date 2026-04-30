“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu

"Neftçi" - "Qarabağ"ı oyunu başa çatıb.

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, matç 2:1 hesabı ilə Bakı klubun xeyrinə bitib.

Bu qələbə "Sabah"ı erkən çempion edib. "Qarabağ" (59 xal) "Sabah"dan (72 xal) 13 xal geri qalır və qalan 4 turda ona çatması mümkün deyil.

Beləliklə, "Sabah" ilk dəfə Azərbaycan çempionu olub.

Xallarının sayını 47-yə çatdıran "Neftçi" dördüncü pilləyə yüksəlib.

"Neftçi" sonuncu dəfə "Qarabağ"a 2021-ci ildə qalib gəlmişdi.