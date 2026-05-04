Azərbaycanda elektron resept və dərmanların izlənməsi sistemi tətbiq olunur - Teymur Musayev
Əczaçılıq sektorunun rəqəmsallaşması tədbirləri çərçivəsində Elektron resept platforması istifadəyə verilib. Paralel olaraq, mərhələli şəkildə Təqib və İzləmə Sisteminin tətbiqinə başlanılıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Səhiyyə Naziri Teymur Musayev "Azərbaycan Əczaçılıq Sənayesi: Dünən, Bu Gün və Sabah" II Beynəlxalq Konfransda çıxışı zamanı deyib.
Nazir qeyd edib ki, ilkin mərhələdə psixotrop və güclü təsir edən dərman vasitələrinin izlənilməsi həyata keçirilib. Qısa müddət ərzində ölkə üzrə tibb müəssisələri, topdan və pərakəndə satış əczaçılıq müəssisələri Sistemə inteqrasiya olunaraq koordinasiyalı fəaliyyət təmin edilib:
"Sistemin başlıca vəzifəsi əhalinin sağlamlığının qorunması olmaqla yanaşı, nəzarət orqanları üçün effektiv nəzarət mexanizmi rolunu oynayır, sahibkarlar üçün biznes proseslərini asanlaşdırır, bununla da səhiyyə sistemində səmərəliliyi əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Əczaçılıq sektorunda baş verən ardıcıl və sistemli islahat tədbirləri əczaçılıq təhsilinin təkmilləşdirilməsini, təhsil proqramlarının müasir çağırışlara uyğunlaşdırılmasını zəruri edir.
"Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş Əczaçılıq təhsilinin İnkişaf Konsepsiyasına uyğun olaraq, Azərbaycan Tibb Universitetinin əczaçılıq fakültəsi əczaçılıq sahəsində respublikada aparıcı elmi tədqiqat mərkəzinə çevrilib. Elmi tədqiqat işlərinin aparılması məqsədilə "Əczaçılıq kimyası" kafedrasının nəzdində Azərbaycan Elm Fondunun dəstəyi ilə müasir əczaçılıq laboratoriyası qurulub. Əczaçılıq fakültəsi tələbələrinin tədris istehsalat təcrübəsinin keçirilməsi üçün respublikada fəaliyyət göstərən əczaçılıq müəssisələri tədris təcrübə bazaları kimi istifadə olunur", - nazir vurğulayıb.
T.Musayev bildirib ki, ötən il Azərbaycan Tibb Universiteti, "Scandens", Macarıstanın Peç Universiteti və "Panon Pharma" şirkəti arasında imzalanmış dördtərəfli Memorandum çərçivəsində əczaçı və qeyri-əczaçı ixtisasları üzrə qısa və uzunmüddətli təlim və təcrübə proqramlarının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:
"Əczaçılıq sektorunda aparılan çoxşaxəli islahat tədbirləri nəticəsində əhalinin keyfiyyətli və təhlükəsiz dərman vasitələrinə əlçatanlığı təmin edilmiş, gündəlik həyat keyfiyyəti yüksəlmişdir. Təbii ki, sektorda baş verən qlobal çağırışlar, texnoloji nailiyyətlər, istehsal və investisiya imkanlarındakı strateji dəyişikliklər bizləri birgə tərəfdaşlıqların qurulmasına daha da ruhlandırır.
Əminliklə bildirmək istərdim ki, əczaçılıq sənayesinin bugünkü inkişaf dinamikası ilə irəliləməsi ölkədə dərman təminatının yaxşılaşması ilə yanaşı, əhalinin rifahına, ümumilikdə, Azərbaycanın parlaq və inamlı sabahına xidmət edir".
