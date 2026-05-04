https://news.day.az/azerinews/1832156.html Bu ərazilərdə qaz KƏSİLƏCƏK Bu gün Lənkəran rayonunun iki kəndinin qaz təchizatında fasilələr yaranacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə"Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Lənkəran Regional Qaz İstismarı İdarəsindən məlumat verilib.
Bu ərazilərdə qaz KƏSİLƏCƏK
Bu gün Lənkəran rayonunun iki kəndinin qaz təchizatında fasilələr yaranacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə"Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Lənkəran Regional Qaz İstismarı İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu gün saat 14:00-dan təmir işləri ilə bağlı rayonun Digah və Şiləvar kəndlərində təbii qaz təchizatında fasilələr yaranacaq. Gün ərzində işlər yekunlaşan kimi qaz təchizatı bərpa olunacaq.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре