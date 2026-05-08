https://news.day.az/azerinews/1833119.html Tramp Avropaya 4 iyula qədər vaxt verdi ABŞ Prezidenti Donald Trump Avropa Birliyini ticarət razılaşmasının şərtlərinə əməl etməyə çağırıb. Day.Az bu barədə xarici mediaya istinadən xəbər verir. Tramp bildirib ki, Avropa İttifaqı tarifələri sıfırlamaqla bağlı öhdəliyini 4 iyula qədər yerinə yetirməsə, ABŞ gömrük rüsumlarını daha da artıracaq.
Tramp açıqlamanı Aİ Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen ilə telefon danışığından sonra verib. O, tərəflərin İranın nüvə silahına sahib olmaması məsələsində də ortaq mövqedə olduqlarını qeyd edib.
