https://news.day.az/azerinews/1838110.html Qaxda 4 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib Qaxda 4 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib. Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumata görə, Qax Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri "Xaş-xaş-2026" şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Əlibəyli kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib.
Ümumi çəkisi 4 ton 200 kiloqram olan 9692 ədəd çətənə kolu məhv edilib.
