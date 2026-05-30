Qaxda 4 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib

Qaxda 4 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib.

Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Məlumata görə, Qax Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri "Xaş-xaş-2026" şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Əlibəyli kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib.

Ümumi çəkisi 4 ton 200 kiloqram olan 9692 ədəd çətənə kolu məhv edilib.