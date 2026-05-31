İstədiyimizə nail oluruq

Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) və İran arasında münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlar yavaş gedir.

Day.Az-ın məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Fox News"a verdiyi müsahibədə bildirib.

"Biz yavaş-yavaş istədiyimizə nail oluruq. İranlılar sərt danışıqlar aparanlardır. Bu, uzun müddət çəkir", - deyə o vurğulayıb.