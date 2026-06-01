Ötən ay klinikalarla bağlı neçə protokol tərtib edilib? - RƏSMİ
2026-cı ilin may ayı ərzində Analitik Ekspertiza Mərkəzi tərəfindən ümumilikdə 32 yoxlama aparılıb. Onlardan, 14 planlı və 18 plandankənar yoxlama olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, planlı yoxlama zamanı 13 inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilib. Plandankənar yoxlama zamanı 20 inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilib.
"Plastik cərrahiyyə fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilməyib", - məlumatda qeyd olunub.
