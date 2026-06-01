Azərbaycanın rolu yaşıl enerji dəhlizlərinin inkişafı ilə güclənir - Pərviz Şahbazov
Azərbaycanın regional və Avropa enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsindəki rolu yaşıl enerji dəhlizlərinin inkişafı ilə güclənir.
Trend-in verdiyi məlumata görə, bu barədə Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov D-8 enerji nazirlərinin Bakı Enerji Forumundakı ilk görüşündə bildirib.
"Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi ilə enerji keçidi arasında balanslaşdırılmış yanaşmanı ardıcıl olaraq həyata keçirir, eyni zamanda neft və qazdan elektrik enerjisinə və yaşıl enerjiyə qədər regional enerji dəhlizlərini inkişaf etdirir. Eyni zamanda, ölkə strateji qitələrarası enerji və nəqliyyat mərkəzinə çevrilir", - deyə o bildirib.
Pərviz Şahbazov qeyd edib ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Cənub Qaz Dəhlizi, TANAP və TAP kimi strateji layihələr sayəsində Azərbaycan uzun müddətdir ki, regional və Avropa enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsas rol oynayıb.
Nazir bildirib ki, bu rol hazırda Cənubi Qafqaz, Orta Asiya, Türkiyə və Avropa arasında yaşıl enerji dəhlizlərinin inkişafı yolu ilə daha da genişlənir: "Eyni zamanda, Avropada yaşıl keçidin sürətlənməsi, gələcək qaz tələbatı ilə bağlı qeyri-müəyyənlik və qlobal enerji bazarlarında artan rəqabət Azərbaycanın enerji diplomatiyasını daha geniş coğrafiyada daha da genişləndirmək ehtiyacını gücləndirir".
O qeyd edib ki, bu kontekstdə D-8 çərçivəsində enerji əməkdaşlığı Azərbaycanın enerji tərəfdaşlığını təkcə Avropa ilə deyil, həm də Asiya, Yaxın Şərq və Afrika ölkələri ilə gücləndirmək üçün imkanlar yaradır.
