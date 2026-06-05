5300 illik mumiyadan çıxarılan maya ilə çörək BİŞİRİLİB
Alimlər Avstriya-İtaliya sərhədində tapılan 5300 illik mumiyanın bağırsağında, dərisində və əriməmiş suyunda dörd növ soyuğa davamlı maya aşkar ediblər.
Day.Az xəbər verir ki, bu mayaları laboratoriyada yetişdirən tədqiqatçılar üç aylıq cəhdlərdən sonra onlardan istifadə edərək maya çörəyi bişirə biliblər.
Mikrobioloqlar çörəyin dadını yüksək qiymətləndiriblər və indi həmin mayalardan pivə istehsalını da sınamaq niyyətindədirlər.
Mumiyanın adı Ötsi olub və o, Alplarda ox atası ilə öldürülmüş, buz içində 1991-ci ilə qədər qalmışdı. Tədqiqatçılar aşkar ediblər ki, mumiyanın bədənində həm qədim, həm də müasir mikroorqanizmlər mövcuddur və soyuğa uyğunlaşmış mayalar hələ də aktivdir. Beləliklə, mumiyanın bədəni qədim və müasir dünyanı birləşdirən canlı bioloji obyektə çevrilir.
Alimlər bildiriblər ki, bu mayalar yalnız çox soyuq şəraitdə, məsələn Antarktikada rast gəlinir və mumiyanın bədəninə ölümündən sonra daxil olmuş ola bilər. Onların gələcək istifadəsi potensial olaraq həm çörək və pivə istehsalında, həm də çirklənmiş mühitdə kimyəvi maddələrin parçalanmasında tətbiq oluna bilər.
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