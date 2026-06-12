https://news.day.az/azerinews/1840927.html Xüsusi icra məmurları başqa peşə fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz - AÇIQLAMA Xüsusi icra məmuru olan şəxs digər peşə fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ədliyyə Nazirliyinin İcra Xidmətinin rəis müavini, Müsabiqə Komissiyasının üzvü Yaqub Qurbanov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Xüsusi icra məmurları başqa peşə fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz - AÇIQLAMA
Xüsusi icra məmuru olan şəxs digər peşə fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ədliyyə Nazirliyinin İcra Xidmətinin rəis müavini, Müsabiqə Komissiyasının üzvü Yaqub Qurbanov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, hüquqşünas olmayan, digər sahələr üzrə ali təhsilli şəxslər də imtahanda iştirak edib xüsusi icra məmuru ola bilər.
"Qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq xüsusi icra məmurları elmi, pedaqoji və ya yaradıcı fəaliyyət istisna olmaqla, öz fəaliyyətləri ilə bir araya sığmayan digər heç bir fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər", - o qeyd edib.
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