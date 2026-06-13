https://news.day.az/azerinews/1841168.html Bakıda binadan kişi yıxılıb öldü Bakıda binadan yıxılan şəxs vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə iyunun 12-si saat 03 radələrində Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində baş verib. 1988-ci il təvəllüdlü Qurban Gündüz oğlu Abbasov yaşadığı H.Quliyev küçəsindəki binanın eyvanından yıxılıb. O, hadisə yerində ölüb.
Bakıda binadan kişi yıxılıb öldü
Bakıda binadan yıxılan şəxs vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə iyunun 12-si saat 03 radələrində Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində baş verib.
1988-ci il təvəllüdlü Qurban Gündüz oğlu Abbasov yaşadığı H.Quliyev küçəsindəki binanın eyvanından yıxılıb. O, hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı Suraxanı Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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