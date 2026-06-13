Bakıda binadan kişi yıxılıb öldü

Bakıda binadan yıxılan şəxs vəfat edib.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə iyunun 12-si saat 03 radələrində Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində baş verib.

1988-ci il təvəllüdlü Qurban Gündüz oğlu Abbasov yaşadığı H.Quliyev küçəsindəki binanın eyvanından yıxılıb. O, hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı Suraxanı Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.