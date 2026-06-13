Sidney çimərliyində köpəkbalığı qadına hücum edib
Sidney çimərliyində qadın üzgüçüyə köpəkbalığı hücum edib, nəticəsdə qadın ağır xəsarətlər alıb.
Xarici media yazır ki, Avstraliyanın ən böyük şəhəri olan Sidneyin şərqindəki Kugi çimərliyində səhər saatlarında 35 yaşlı şəxs sahildən təxminən 30 metr (100 fut) aralıda böyük bir köpəkbalığı tərəfindən hücuma məruz qalıb.
Məlumat daxil olduqdan sonra hadisə yerinə təcili yardım xidmətləri cəlb olunub.
Polisin açıqlamasında deyilir ki, qadın ilk tibbi yardıma başlayan tibb heyəti tərəfindən sudan çıxarılıb. Polis zərərçəkənin qol və ayaq nahiyəsindən ciddi xəsarətlər aldığını bildirib.
Yeni Cənubi Uels Təcili Yardım Müfəttişi Mayk Korlis Kugi Çimərliyində jurnalistlərə bildirib ki, qadının ayağında və qollarında yaralar var ki, bu da çoxlu əməliyyat tələb edəcək.
Hücumdan sonra şəhər ərazisindəki çimərlik və sahilə yaxın digər yerlər 24 saatlıq bağlanıb.
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