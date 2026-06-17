Sabah çimərliklərdə hava necə olacaq?

Sabah Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açılanıb.

Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, iyunun 18-də şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

Dəniz suyunun temperaturu:

Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 21-22,

Cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 23-24 dərəcə isti olacaq.