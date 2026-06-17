https://news.day.az/azerinews/1842085.html Sabah çimərliklərdə hava necə olacaq? Sabah Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açılanıb. Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, iyunun 18-də şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu: Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 21-22...
Sabah çimərliklərdə hava necə olacaq?
Sabah Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açılanıb.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, iyunun 18-də şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.
Dəniz suyunun temperaturu:
Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 21-22,
Cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 23-24 dərəcə isti olacaq.
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