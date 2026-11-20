https://news.day.az/azerinews/1875736.html Qızıl və gümüş ucuzlaşıb Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 137,20 dollar azalaraq 3546,28 dollar təşkil edib. Day.Az xəbər verir ki, gümüşün qiyməti isə 2,47 dollar azalaraq 41,97 dollara bərabər olub.
Qızıl və gümüş ucuzlaşıb
Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 137,20 dollar azalaraq 3546,28 dollar təşkil edib.
Day.Az xəbər verir ki, gümüşün qiyməti isə 2,47 dollar azalaraq 41,97 dollara bərabər olub.
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