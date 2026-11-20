Bu ölkə Azərbaycan yanacağına güzəşt tətbiq edəcək
Tacikistan hökuməti 2026-cı ilin sonunadək MDB-nin Azad Ticarət Zonası çərçivəsinə daxil olmayan ölkələrdən idxal edilən benzin, dizel yanacağı, mayeləşdirilmiş qaz və digər neft məhsullarına tətbiq olunan gömrük idxal rüsumlarını sıfırlayıb.
Qərar İran, Türkmənistan və Azərbaycandan yanacağın güzəştli şərtlərlə idxalına imkan verəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Asia-Plus" məlumat yayıb.
Müvafiq 744 nömrəli qərar noyabrın 10-da qəbul edilib və noyabrın 13-də "Cümhuriyyət" rəsmi qəzetində dərc olunub.
Sıfır gömrük rüsumu dekabrın 31-dək qüvvədə olacaq və mayeləşdirilmiş qaz da daxil olmaqla neft məhsulları və neft qazlarına şamil ediləcək. Bununla yanaşı, xam neft bu qərarın təsiri altına düşmür.
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