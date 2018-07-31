День рождения Гарри Поттера: ТОП интересных фактов о юном волшебнике и его мире

Известная писательница Джоан Роулинг 31 июля празднует свой 53-й день рождения. Однако, не только она в этот день именинница - ее "книжный сын" Гарри Поттер также празднует день рождения 31 июля.

Day.Az со ссылкой на Сегодня подготовил интересные факты о Гарри Поттере, о которых вы могли не знать.

Как известно поклонникам книг о Поттере, людей, не обладающих магическими способностями, называют "маглы". В 2003 году данное слово было внесено в Оксфордский словарь как термин для обозначения человека, которому не хватает мастерства в чем-либо.

Метлы, которые использовались в съемках фильма, - не простой реквизит. Их изготовили из титана, применяющегося в авиации. Такие метлы были задействованы в сценах, где требовались съемки спецэффектов с хромакеем. Актеры должны были сидеть на устойчивых конструкциях, которые должны были иметь прочный каркас и тонкую форму. Титановая метла могла выдержать 80 кг.

Шрам Гарри Поттера в виде молнии был нарисован гримерами более пяти тысяч раз. Если быть точнее - 5 тысяч 800 раз! Конечно, возможны погрешности в подсчетах, но все же весомое число раз. Как стало известно из интервью с Дэниэлом Рэдклиффом, первые два фильма шрам рисовали, а затем стали использовать средство наподобие клея для большей стойкости. К слову, такую отметину рисовали не только основному актеру, но и его дублерам.

Джоан Роулинг использовала в книгах классические языки, а именно латынь, которая применялась писательницей для составления магических заклинаний. К примеру: "экспеллиармус" (выбивает оружие из рук противника) Роулинг составила из expellere - в переводе "выбивать, вытеснять" и arma - "оружие". Разжечь пламя, согласно книгам, можно произнеся заклинание "инсендио", которое идет от слова incendiaries - "поджигатели".

На съемках фильма Эмму Уотсон нарекли прозвищем "один дубль", потому что ей удавалось сделать сцену с первой попытки.

В американском штате Флорида живет настоящий Гарри Поттер. Он не обладает магическими знаниями, ему далеко за 70 лет, однако популярность не обошла стороной его дом. Поклонники книги постоянно пишут, звонят, просят автограф или интервью.

Во время выхода книг о Гарри Поттере многие поклонники обзавелись совами. После окончания съемок фильмов домашних питомцев, не привыкших к жизни в дикой природе, попросту выпускали или сдавали в питомники, которые были в то время переполнены совами.