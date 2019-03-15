В Баку представят шоу Московского цирка лилипутов
6-7 апреля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета будет представлено удивительное шоу Московского цирка лилипутов под названием "Большая сказка маленьких людей", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Это единственный, неповторимый театр в мире - Московский цирк лилипутов! Цирк побывал с гастролями во многих странах мира, удостоен множества международных наград. Каждый артист этого прославленного коллектива занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самые невысокие люди планеты. Удивительные представления маленьких звезд восхитят не только детей, но и их родителей, а также бабушек и дедушек. Ведь маленькие герои представления покажут нам самый настоящий добрый цирк без животных. Подарите себе и своей семье волшебный праздник, посетив Большое сказочное представление Маленьких людей! Мы ждем вас, наши Гулливеры!", - приглашают на концерт организаторы.
Цена билетов - от 10 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, онлайн на www.iticket.az.
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