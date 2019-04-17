15 апреля в Международном центре мугама прошел концерт проводимого Средней специализированной музыкальной школой им.Бюльбюля фестиваля "Şərqlə-Qərbin körpüsündə" ("На мосту между Востоком и Западом") в рамках проекта "OSEP 2019".

Выступивший перед концертом директор Средней специализированной музыкальной школы, народный артист Азербайджана Теймур Гейчаев вкратце рассказал о программе фестиваля. Он также выразил благодарность Международному центру мугама за поддержку и содействие в проведении мероприятий.

На концерте в исполнении воспитанников школы им.Бюльбюля прозвучали произведения Д.Скарлатти, А.Корелли, И.С.Баха, Ф.Купера, Д.Самартини и др.

Отметим, что проходящий в рамках проекта "OSEP 2019" фестиваль "Şərqlə-Qərbin körpüsündə" продолжится до17 апреля.

Н. Гасымова