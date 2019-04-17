В Центре мугама прошел прекрасный концерт в рамках музыкального фестиваля - ФОТО
15 апреля в Международном центре мугама прошел концерт проводимого Средней специализированной музыкальной школой им.Бюльбюля фестиваля "Şərqlə-Qərbin körpüsündə" ("На мосту между Востоком и Западом") в рамках проекта "OSEP 2019".
Выступивший перед концертом директор Средней специализированной музыкальной школы, народный артист Азербайджана Теймур Гейчаев вкратце рассказал о программе фестиваля. Он также выразил благодарность Международному центру мугама за поддержку и содействие в проведении мероприятий.
На концерте в исполнении воспитанников школы им.Бюльбюля прозвучали произведения Д.Скарлатти, А.Корелли, И.С.Баха, Ф.Купера, Д.Самартини и др.
Отметим, что проходящий в рамках проекта "OSEP 2019" фестиваль "Şərqlə-Qərbin körpüsündə" продолжится до17 апреля.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!