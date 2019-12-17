Галерея "Триумф" представляет десятую выставку из проекта EXTENSION, направленного на диалог и знакомство с современными художниками из разных стран. Проект "Extension.AZ: Бархатные признания" представит пятнадцать художников из Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, куратор выставки - Асли Самедова. Участники выставки: Агиль Абдуллаев, Тора Агабаева, Фаиг Ахмед, Орхан Гусейнов, Махаббат Казымова, Медина Каcимова, Назрин Мамедова, Сурайя Муганлы, Нияз Наджафов, Вюсал Рагим, Марал Рахманзаде, Айдан Салахова, Фархад Фарзали, Ирина Эльдарова, Зарнишан Юсиф.

Выставка призывает взглянуть на современное искусство Азербайджана через призму и вкус коллекционера Садагат Хаял-Кушку, проживающей с 2008 года за границей. Ностальгия по родине и желание поддержать своих современников, в особенности, женщин-художниц, сподвигли успешного менеджера мультинациональной нефтяной компании заняться коллекционированием искусства. Вместе с куратором Асли Самедовой и галереей "Триумф", Садагат отобрала наиболее значимые работы из своей коллекции для показа в Москве и ряде городов России.

Коллекция Садагат Хаял-Кушку началась с небольшого акварельного пейзажа Марал Рахманзаде, который она получила в подарок от коллег в 2008 году накануне отъезда за границу. Эта работа не только долгое время напоминала Садагат о родном Азербайджане, но и определила ее интерес к женщинам-художницам. Постепенно коллекционер превратила свое собрание в визуальный дневник, в котором отразилось прошлое, настоящее и будущее Азербайджана.

Живопись Ирины Эльдаровой "Девушки предпочитают нефтяников" и восьмиканальная видеоинсталляция Орхана Гусейнова "Ателье Советская" погружают в атмосферу Баку, теплого южного города космополитов и романтиков. Айдан Салахова и Зарнишан Юсиф по-восточному целомудренно, полунамеками знакомят зрителя с женским взглядом на неориентальную чувственность и сексуальность. Их спокойному и утонченному визуальному языку противопоставляются картины Нияза Наджафова, дышащие необузданной энергетикой и пленяющие своим разнообразием форм и интерпретаций буржуазного сюжета цветов в вазе. Фаиг Ахмед, известный своим концептуальным подходом к азербайджанскому ковру, в своем монументальном видео "Социальная Анатомия" затрагивает традиционные для кавказской культуры жизненные вехи: рождение, взросление, свадьба, похороны. Жанр мокьюментари и фольклорная эстетика нашли свое отражение в творчестве Фархада Фарзали и Торы Агабаевой, чьи работы на выставке находятся в прямом диалоге друг с другом. Фотопроект "Громкие сирены Каспия" восходит к интересу Агиля Абдуллаева к взаимоотношениям между обществом, гендером и сексуальностью. Данные темы находят свое отражение в видео работе Вюсала Рагима "Внутри меня", в которой художник-перформансист предстает в образе Матери. Искренность и яркое восприятие окружающего мира - характерные качества молодой художницы Медины Касимовой. В коллекции наряду с работами столичных художников также представлены произведения художниц из регионов - Сурайи Муганлы и Махаббат Казимовой - никогда ранее не выставлявшихся за пределами Азербайджана.

Представляя частную коллекцию, выставка "Бархатные признания" напоминает о важности сохранения, спасения как самого ценного, так и недооцененного. Экспозиция объединяет множество образов, артефактов, наблюдений и вымыслов, которые художники, будучи в душе тоже коллекционерами, представят зрителю. В разнообразии техник и творческих подходов, выставка затрагивает связь между художником и коллекционером и значении персонального вклада в культуру.

Открытие выставки состоится 20 декабря и продлится до 19 января 2020 года.

Н. Гасымова