Народные артистки Фидан и Хураман Гасымовы призвали население Азербайджана соблюдать карантинный режим

Известные оперные певицы - народная артистка СССР Фидан Гасымова и народная артистка Азербайджана Хураман Гасымова призвали население Азербайджана соблюдать правила карантинного режима и оставаться дома, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Все взволнованы из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) по всему миру. В сложившейся ситуации мы призываем всех жителей Азербайджана самоизолироваться, защитив себя и своих близких, не нарушать правила карантинного режима. Ни в коем случае нельзя допустить массового распространения коронавируса в стране. И призыв "Оставайтесь дома!" - наиболее правильный и необходимый выход из создавшейся ситуации", - сказала Хураман Гасымова.

По словам народной артистки Азербайджана, в стране проводятся все необходимые меры, чтобы не допустить широкого распространения коронавируса.

"Все предпринимаемые меры направлены исключительно во благо нашего населения. В стране ведется целенаправленная борьба против распространения коронавируса, при Кабинете министров создан Оперативный штаб. Работники медицинского сектора трудятся на передовой. Поэтому нам всем надо проявить сознательность, быть ответственными - нужно не выходить из дома, придерживаться правил гигиены - тщательно мыть руки", - добавила она.

Как отметила Хураман Гасымова, она и ее сестра, народная артистка СССР, Фидан Гасымова придерживаются правил самоизоляции.

"Дома мы работаем над своим архивом, много читаем. Из средств массовой информации узнаем о ситуации с пандемией. Больно смотреть на то, что происходит в мире. Но мы не должны падать духом. Находясь дома, тоже можно найти массу интересных занятий, обычно в таких ситуациях у людей раскрываются какие-то новые возможности, таланты - одни начинают рисовать, другие писать стихи. Режим самоизоляции можно повернуть себе на пользу, заняться саморазвитием", - добавила она.

Отметим, что в рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в домах и квартирах, постоянных или временных местах проживания (нахождения).

В связи с этим деятельность в других направлениях, кроме работы и услуг, необходимых для жизнедеятельности людей, останавливается с 00.00 часов 31 марта 2020 года по 00.00 часов 20 апреля 2020 года.