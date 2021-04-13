«Диалоги о культуре» - взгляд на азербайджанскую культуру из-за рубежа

Представители азербайджанской творческой интеллигенции вносят свой вклад в культурное пространство многих стран мира и способствуют продвижению азербайджанской культуры за рубежом, в том числе в России. В формате передачи "Диалоги о культуре" представители творческой интеллигенции, известные деятели культуры Азербайджана и России провели первую в этом цикле совместную встречу, посвященную театру, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Модератор в Баку - Гюльнара Мамедзаде, директор Экспертного совета Baku Network, замдиректора Trend, эксперт Валдайского клуба.

Модератор в Москве - Нигяр Ахундова, доктор философии по искусствоведению, атташе по культуре Посольства Азербайджана в России.

Участники встречи:

Тамилла Ахмедова, доктор философии, руководитель отдела гуманитарных проектов представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации.

Эльшан Мамедов, кандидат искусствоведения, продюсер, художественный руководитель, создатель продюсерской компании "Независимый театральный проект" и авторского агентства "НТП, завкафедрой ГИТИСА.

Евгения Кузнецова, театровед, завлит Московского театра "Современник", заслуженный работник культуры РФ, автор и составитель ряда книг, связанных с историей "Современника", автор многочисленных театральных проектов.

Олег Амирбеков, заслуженный артист АР, артист театра и кино.