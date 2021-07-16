В Баку открылась выставка, посвященная проекту Su və rəng ahəngi 2021

В Центре искусств "Хатаи" в Баку открылась выставка, посвященная итогам проекта Su və rəng ahəngi 2021 ("Гармония воды и цвета-2021"), сообщает Day.Az.

Проект с участием художников-акварелистов старше 18 лет был организован IWS Azerbaijan (Азербайджанское представительство Международного общества акварелистов - IWS Globe) и İWS Baku Khatai Art Center при Центре искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры, Союза художников и Азербайджанской государственной картинной галереи.

Для участия в проекте обратились более 100 художников. Художественный совет IWS Azerbaijan отобрал около 100 работ 52 художников, которые представили работы на свободную тему.

Авторы в них объединили множество интересных техник по различным принципам, в частности, по влажности листа и кисти, многослойности наложения цветов.

Выступившие на мероприятии директор Государственной картинной галереи Галиб Гасымов, секретарь Союза художников Агаали Ибрагимов, искусствовед, заслуженный деятель искусств Азербайджана Зиядхан Алиев, председатель IWS Azerbaijan Хасай Мирзоев, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов рассказали об акварельном искусстве и важности развития творческих способностей среди молодежи.

Акварель - это вид изобразительного искусства, сочетающий свойства живописи и графики. От живописи она взяла богатство цвета и его широкие художественные возможности для моделирования форм. А от графики - тонкослойное наложение краски (без рельефности) и использование бумаги не просто как материала, но и как изобразительного элемента: фон становится пространством, "воздухом". Акварельные работы более объемны, чем графические, но более воздушны, чем живописные картины. Для рисования художники используют не масляные краски, а специальные, акварельные, которые перед нанесением разбавляются водой. Кроме того, иногда дополнительно смачивается и лист. Отсюда и название - от латинского слова aqua (вода). На этой основе в итальянском и французском языках появились термины acquarello и aquarelle.

Возникла эта техника в древнем Китае, во II веке, с изобретением бумаги. Классическая европейская акварель появилась в XV-XVI столетиях, а расцвела в Англии на рубеже XVIII-XIX веков. На сегодняшний день это очень популярная и актуальная техника рисования, ею увлечены очень многие именитые живописцы, возведшие ее в ранг высокого искусства. Международные фестивали и выставки, экспозиции в музеях и галереях - всюду витает дух акварели.

Акварель позволила художникам выразительно передавать эффекты воздушности и влажности. Долгое время живописцы бились над проблемой отображения на произведениях дождя, и эту задачу с успехом решили именно акварелисты. Эта техника идеально подошла для пейзажистов, работающих на пленэре, широко используются ее возможности в портрете и натюрморте.

Существует масса известных техник работы с акварелью, и постоянно появляются новые эффекты и приемы. Часто начинающие авторы пробуют работать всеми возможными техниками сразу, применяют различные эффекты, экспериментируют в просторах акварельной живописи и, как правило, рано или поздно находят свою комбинацию, которая впоследствии часто перерастает в их неповторимый авторский стиль.

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