OperaFirst. Astrakhan в России откроется азербайджанской музыкой

Концерт, посвященный азербайджанскому композитору, пианистке, народной артистке, профессору, председателю Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде, откроет международный фестиваль OperaFirst. Astrakhan 2021 в Астрахани, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Международный каспийский фестиваль классической музыки OperaFirst. Astrakhan 2021 пройдет в Астрахани (Россия) с 9 по 11 сентября. В течение трех дней вниманию зрительской аудитории будут представлены постановки разных жанров.

Концерт, посвященный творчеству Фирангиз Ализаде, состоится девятого сентября в Астраханской филармонии при участии звезды мировой оперы Элизабет Видаль и камерного оркестра филармонии.

Также в рамках фестиваля в Астраханской консерватории пройдут: открытые образовательные курсы для молодых певцов, Caspian Fashion Week с демонстрацией специальных коллекций именитых дизайнеров Каспийского региона и выставка изобразительного искусства.