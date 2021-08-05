В Азербайджане создан новый музыкальный инструмент, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Идея и авторские права на новый музыкальный инструмент, который называется "RA.TAR", принадлежат Рамилю Искендерову. Новый музыкальный инструмент хотя и похож на тар, но отличается от него рядом особенностей.

По словам Рамиля Искендерова, корпус тара выполнен из дерева, а мембрана - из пленки сердца коровы. Инструмент полностью электронный.

"Звучание также полностью отличается от традиционного тара. Как только у меня возникла эта идея, я сразу встретился с мастерами. Над инструментом работали три мастера - Муса Ягубов, Ширван Газиев и Фикрет Гулиев", - отметил он, выразив признательность мастерам.

Рамиль Искендеров выразил надежду, что "RA.TAR" станет популярным инструментом как в Азербайджане, так и за рубежом.