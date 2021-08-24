В России прошел вечер, посвященный творчеству Муслима Магомаева

В Ульяновске (Россия) прошел вечер, посвященный творчеству народного артиста СССР, легендарного певца и композитора Муслима Магомаева, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства искусства и культурной политики Ульяновской области РФ.

В концерте приняли участие Ульяновский государственный академический симфонический оркестр "Губернаторский", солист - победитель международного конкурса "Гран-при Санкт-Петербурга", а также телевизионного шоу "Голос" Петр Захаров (Санкт-Петербург).

На вечере для ценителей классической музыки прозвучали самые популярные композиции из репертуара легендарного певца Муслима Магомаева.

"Я думаю, что в судьбе каждого певца, обладающего баритоном, творчество непревзойденного Муслима Магомаева сыграло огромную роль. У каждого исполнителя есть учителя, и на кого, как не на Муслима Магомаева равняться нам, начинающим и молодым вокалистам, в исполнении классической песни", - отметил Захаров.