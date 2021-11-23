В произведениях Низами Гянджеви на первый план выходит тюркская принадлежность

Низами Гянджеви писал свои произведения на персидском языке, но, естественно, это не говорит о его национальной принадлежности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник журналистам первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев, комментируя обсуждения по поводу национальной принадлежности выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, а также то, что некоторые называют его персидским поэтом.

"У каждого временного периода есть свой международный язык. Сегодня международным языком является английский. И если азербайджанкиq ученый выступает на международной арене, то он будет выдвигать свои идеи на английском языке", - подчеркнул он.

На брифинге, посвященном предстоящему Международному форуму Низами Гянджеви, Алиев также отметил, что Низами Гянджеви является тюркским, азербайджанским поэтом.

"Все, кто читал и знаком с произведениями Низами Гянджеви, знают, что в них на первый план выходит тюркская принадлежность", - добавил первый замминистра.