Мемориальные столовая, спальня и кабинет: как выглядит дом маэстро Ниязи сегодня

Блогер Алла Полонская (mickeyfamous) рассказала в своем Instagram о доме-музее, принадлежавшем маэстро Ниязи.

Как передает Day.Az, рассказывая об особенностях дома, она отметила, что музей состоит из пяти комнат: столовая, спальня и кабинет, они мемориальные - здесь все сохранено так, как было при жизни жильцов.

Ещё две комнаты рассказывают о творческом пути маэстро. Гид музея рассказывает, что к Ниязи и его супруге Хаджар ханум часто заходили гости, включая, конечно же, знаменитостей. В квартире вам также покажут сувениры, которые дарили маэстро во время гастролей.

"Ниязи родился 20 августа 1912 года в Тбилиси. Свое первое музыкальное образование, занимаясь на скрипке в школе имени Ю. Шефферлинга. В дальнейшем он стал заведующим музыкальной частью Азербайджанской киностудии, членом правления Союза композиторов Азербайджанской ССР, директором, художественным руководителем и главным дирижером Азербайджанском театре оперы и балета, а также художественным руководителем и главным дирижером Азербайджанского симфонического оркестра им. Узеира Гаджибейли и директором Филармонии.

Особое место в моем сердце заняла история отношений Ниязи и его супруги. Испытания их чувств начались уже со знакомства, им не разрешали быть вместе, но пара решила сбежать и тайком пожениться. С тех пор они отмечали дату побега - 31 июля 1933, как дату супружества.

Немного об упорстве: будучи в бедности, за неимением музыкально инструмента, он выстукивал мелодии по столу и записывал на слух, чтобы на завтра, в консерватории, сыграть это, прийдя первым, и отредактировать ноты.

Войдя в рабочий кабинет Ниязи, сразу в глаза бросается настенная галерея, здесь запечатлены значимые для Ниязи люди. Среди фотографий есть и портрет Узеира Гаджибейли, он был дядей маэстро. Так как у Гаджибейли не было своих детей, можно представить, сколько любви было отдано Ниязи. Отец же, Зульфугар Гаджибейли, тоже был композитором, а также одним из основоположников музыкального театра в Азербайджане.

В музее представлены личные вещи маэстро, а также ноты, фотографии из личного альбома, книги, грампластинки", - говорится в публикации.