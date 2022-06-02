Фестиваль национальных духовых музыкальных инструментов в Национальной Консерватории: впечатления и мысли вслед

Автор: Санубар Багирова, музыковед, заслуженный деятель искусств Азербайджана

В Азербайджанской Национальной Консерватории состоялся очередной, третий по счету, фестиваль национальных музыкальных инструментов. На этот раз сцена была отдана во владение исполнителям на духовых инструментах - балабан, зурна и тутяк и, кажется, она впервые за всю свою двадцатилетнюю историю собрала вместе такое большое количество балабанистов и зурначей.

Третий фестиваль, как по числу участников, так и по исполнительскому уровню, был не менее представительным, чем первые два. Правда, публики на этот раз было поменьше, чем на предыдущих фестивалях тара и кяманчи. Причины понятны: таристы и кяманчисты по местным понятиям составляют "элитный" слой традиционных музыкантов. Тар и кяманча считаются совершенными, профессиональными музыкальными инструментами, обладающими большими художественными и техническими возможностями. Неслучайно, что они первыми среди азербайджанских национальных музыкальных инструментов вошли в списки ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию мира. В долгой истории игры на этих инструментах были этапы дворцового, затем салонного профессионального музыкального исполнительства. В 19-м веке таристы и кяманчисты в ансамбле с певцами ханенде часто привлекались к участию в музыкальных салонах (меджлисах) просвещенных аристократических и интеллектуальных кругов азербайджанского общества, где их искусство воспринималось как явление эстетического порядка.

Для сравнения: зурначи и балабанчи вплоть до исторически недавнего времени играли почти исключительно на сельских свадьбах и народных праздниках, иногда на похоронах, то есть их музыкальная деятельность в своей основе имела прикладную функцию. Это вовсе не означало, что среди них не было устадов, больших мастеров. Один только Ширван в 19-м веке и в первой половине 20-го века выдвинул целую плеяду великолепных исполнителей на духовых инструментах во главе с выдающимся музыкантом и народным композитором Али Керимовым (1874 - 1960). Его внуки Агасаф Сеидов и Фикрет Алиев, его ученики Иззаталы Зульфугаров, Низан Фаталиев, Хасрат Хусейнов, Али Иса Зарбалиев, Балахамид Джабраилов и другие, а позже ученики его учеников - все вместе составили знаменитую ширванскую "школу" духовиков, художественные традиции которой все еще сохраняются в Ширване. А сколько их было в других регионах Азербайджана!

Зурна и балабан всегда были неотъемлемой частью инструментальной музыкальной культуры азербайджанских ашыгов. Всем известно, что главным музыкальным инструментом ашыгов является саз, но в Гяндже, Казахе, Акстафе, Шамкире, Товузе, Гедабее, Кяльбаджаре, Шеки, а до двадцатых годов 20 века также и в Карабахе зурна и балабан традиционно составляли сазу его "группу поддержки". Фактически, нет такого региона в Азербайджане, где бы звуки этих инструментов не сопровождали частную и общественную жизнь азербайджанцев; они были и остаются самыми массовыми инструментами народного музыкального быта.

Репертуар зурны и балабана, не говоря уже у тутяке, в отличие от репертуара тара и кяманчи, долгое время ограничивался чисто фольклорными музыкальными жанрами, и потому национальные духовые инструменты многим представлялись простыми фольклорными, так сказать, "народными" (читай, "простонародными") музыкальными инструментами. Минувший фестиваль в Национальной Консерватории дал серьезный повод задуматься, насколько эти представления отвечают сегодняшним реалиям, и каковы, собственно, критерии совершенства или несовершенства того или иного музыкального инструмента. Если за показатели его совершенства брать широту его художественных и технических возможностей, разнообразие исполняемого на нем музыкального репертуара, степень профессионального мастерства его исполнителей, то современные балабан и зурна, на этом фестивале, несомненно, предстали в качестве совершенных, профессиональных музыкальных инструментов.

Конечно, не все выступления здесь были одинаково интересными: как это случается на всех музыкальных фестивалях, одни смогли проявить себя на сцене ярче, другие выглядели послабее. Концертная сцена имеет свойство влиять на психологическое состояние музыканта: одних она незаслуженно подавляет, других, порой, неоправданно возносит. Однако она не может отнять у музыканта профессиональное умение, если оно у него есть. И если примерить к участникам этого фестиваля критерий профессионального владения своими музыкальными инструментами, то здесь долго раздумывать не придется. Участники фестиваля, будь то "асы" старшего и среднего поколений Маликахмед Веледов, Расим Алескеров, Абузар Гюльалиев, Рахман Алескеров и Ширзад Фаталиев, или наша замечательная молодежь с ее открытым к современному музыкальному миру слухом и восприятием, демонстрировали высокий исполнительский класс. Среди молодых духовиков были те, кто получили высшее профессиональное музыкальное образование, а некоторые даже окончили курс магистратуры по своей специальности в Национальной Консерватории.

Не могу не сказать здесь несколько слов в адрес Национальной Консерватории и ее ректора Сиявуша Керими. Это, главным образом, его усилиями национальные духовые музыкальные инструменты были введены в курс обучения в Консерватории, что, по его мнению, могло дать новый импульс к развитию исполнительства на этих инструментах. Можно сказать, что эта цель была достигнута и даже более того: введение зурны и балабана в курс высшей школы заметно повысило общественный престиж этих инструментов и стало формальным признанием их профессионального качества.

Сегодня молодые исполнители на этих инструментах выступают в разных странах мира, получая премии и первые места на международных конкурсах, или получая приглашения преподавать в зарубежных университетах. Так, выпускник Консерватории Ниджат Масимов (1997) взял первое место на конкурсе "Woodwinds and Brass Competition 2014" в США, первую премию и золотую медаль XIII международного фестиваля в Пезаро (Италия, 2016), первое место на конкурсе "International Music Talent Competition-2016" в Нью-Йорке, и множество других престижных дипломов и наград. Лауреатами различных международных и республиканских конкурсов стали такие выпускники Консерватории, как Магсад Азизов (1995), Рамин Палангов (1999), Парвиз Гулиев (1990), Нуран Бекиров (1982). А Эльшад Шихалиев (1995) и Анар Велизаде (2000) даже показывали свое искусство игры на балабане на сцене знаменитого Карнеги-холла в Нью-Йорке. Я могла бы продолжить этот список, если бы объем статьи это позволял.

Молодые музыканты, выступая на нашем фестивале, попеременно играли то на балабане, то на зурне и тутяке, что, в общем, неудивительно. Практически, все азербайджанские исполнители-духовики, и в особенности, ширванские музыканты, одинаково хорошо играют на всех национальных духовых инструментах, а часто также на ударных инструментах нагара и гоша-нагара. Так, например, великолепный музыкант Рахман Алескеров, "человек-оркестр", в рамках своей концертной программы сыграл на всех названных духовых и ударных музыкальных инструментах, а еще и на сазе. Многие наши духовики также прекрасно играют на кларнете и даже на саксофоне.

Фестиваль в Национальной Консерватории открыл нам не только новые имена, но и новый, нетрадиционный музыкальный репертуар, который, оказывается, можно исполнять на этих традиционных, "фольклорных" музыкальных инструментах, причем исполнять его порой просто с поразительным техницизмом. Программы фестивальных концертов включали джазовые композиции, эстрадные мелодии в собственной аранжировке, мелодии из кинофильмов, мугам в джазовой аранжировке, произведения азербайджанских композиторов, сочиненные и переложенные для балабана, собственные сочинения исполнителей, а также их импровизации на популярные западные мелодии. Араз Фаталиев сыграл знаменитую джазовую мелодию "Take five" Пола Десмонда, Магсад Азизов -известную мелодию "Одинокий пастух" Джеймса Ласта, Анар Велизаде - джазовую песню "Donna Lee" Чарли Паркера (по другой версии автором песни был Майлс Девис). Эльшад Шихалиев исполнил неплохую собственную композицию, фантазию "Абшерон". Словом, на фестивале прозвучало много разнообразной по жанру и стилю музыки, но, что важно отметить, те же самые музыканты легко переходили от джаза к традиционному музыкальному репертуару, прекрасно исполняя наши национальные танцевальные мелодии, шикяста, песни, мугам.

Статью, конечно, пора заканчивать, но хотелось бы сказать в заключение несколько слов о фестивале в целом. Он собрал и показал то лучшее, что мы имеем сегодня в искусстве игры на традиционных духовых музыкальных инструментов в Азербайджане. На мой взгляд, фестиваль сыграет важную роль в дальнейшем развитии национального духового музыкального исполнительства в республике и в его популяризации за рубежом. И еще: почему бы, собственно, Национальной Консерватории "не замахнуться" теперь на проведение международного фестиваля традиционных духовых музыкальных инструментов в Азербайджане?