Тюркский мир в Европе - из Баку в Рим

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева встретилась с главой итальянского издательства Sandro Teti Editore Сандро Тети и другими членами итальянской делегации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече обсуждалось дальнейшее расширение партнерства между фондом и издательством Sandro Teti Editore (основано в Риме в 2003 году). Изданные фондом в рамках сотрудничества с издательством книги "Антология азербайджанской женской поэзии" и "Поэзия Насими" были отмечены как важный шаг в пропаганде тюркских ценностей в Италии и по всей Европе. На встрече была высоко оценена деятельность Международного фонда тюркской культуры и наследия, а также подчеркнуто, что проводимая организацией работа по продвижению культуры, истории тюркских народов вызывает большой интерес как в странах тюркского мира, так и в Европе.

На встрече состоялся обмен мнениями по продолжению издания серии книг, направленных на популяризацию богатого наследия великих личностей тюркского мира.