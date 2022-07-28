Новый проект азербайджанских и израильских кинематографистов

В Азербайджане начались съемки нового документального фильма о горских евреях Огузского района. Сценаристом и режиссером фильма является Руфат Асадов. Продюсер фильма Шауль Симан-Тов, известный деятель диаспоры и поэт родом из Азербайджана, проживающий в настоящее время в Израиле.

Как передает Day.Az, съёмки фильма будут проводиться в Азербайджане и Израиле.

Фильм об истории горских евреев, поселившихся в Огузском районе.

Героем фильма Руфата Асадова является наш соотечественник родом из Огузского района, раввин Шмуэль Симантов, проживающий в Израиле,.

Следует отметить, что раввин Шмуэль Симантов на протяжении многих лет неустанно работает над тем, чтобы донести до мира правду об Азербайджане.

Это уже шестой фильм Руфата Асадова о горских евреях Азербайджана ("Евреи Губы", "Последний еврей в деревне", "Плач пророка Иеремии", "Если я забуду тебя, Иерусалим", "Последний еврей в деревне. 9 лет спустя").