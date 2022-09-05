Азербайджанский фильм на кинофестивале в Молдове

Документальный фильм "Портрет художника" о народном художнике Азербайджана Мир Надире Зейналове (12.11.1942 - 10.03.2021) включен в основную программу Международного кинофестиваля "Сербест" (Serbest International Film Festival), сообщили Trend в съемочной группе, передает Day.Az.

Фестиваль пройдет с 5 по 10 сентября в Кишиневе (Молдова).

Режиссером фильма является Мубариз Нагиев, автор сценария и продюсер - заслуженный работник культуры, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова.

В фильме показан один день из жизни художника. В нем звучат стихотворения Мир Надира Зейналова в его собственном исполнении, демонстрируются фотографии из личного архива. Каждый этап жизненного пути, о котором он рассказывает, сопровождают произведения - полотна и коллажи. Звуковым фоном стала музыка Альфреда Шнитке и азербайджанская народная песня "Gözəlim sənsən" в исполнении Чингиза Садыхова.

Картина была снята в 2020 году за несколько месяцев до кончины художника и стала единственным прижизненным фильмом о нем. Художник успел побывать на монтаже, для каждого блока фильма вместе с авторами отбирал фотографии из семейного альбома, но окончательную версию картины так и не успел посмотреть.

Цель международного кинофестиваля "Сербест" - представить миру новых режиссеров и сценаристов для их поддержки и поощрения, продвижения их работ.