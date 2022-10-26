Асмер Нариманбекова объединила художников из разных стран

Заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова объединила на своем стенде, представленном на международной выставке современного искусства Art Shopping в Париже, картины азербайджанских, турецких, итальянских, греческих и казахстанских художников.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщила сама Нариманбекова.

Выставка современного искусства состоялась в музейном комплексе Carrousel du Louvre.

"В залах Carrousel du Louvre было большое количество посетителей, наш стенд, как всегда, вызывал большой интерес. Посетители отмечали, что представленные полотна выполнены в разных жанрах, их внимание привлекали цветовая гамма и сложные композиционные решения работ", - сказала заслуженный художник Азербайджана.

На стенде, представленном Асмер Нариманбековой, экспонировались работы членов Baku modern art gallery & club и Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова.

Отметим, что на стенде были представлены произведения азербайджанских авторов - Асмер Нариманбековой, Джамалы Рахмановой, Тараны Сеид, Сахиба Асадлы, Мирель Зейналлы, Айсель Алиевой, Кенуль Гусейнзаде, Нармины Велиевой, Ильгара Акперова, турецкой художницы К.Музаффер Генчер, авторов из Италии - Сала Микаэлы, Алессандро Агоста и Клаудио Торино, а также греческих художников - участников ассоциации International action Art Piraeus при ЮНЕСКО и казахстанского сообщества "Яблоневая Палитра".