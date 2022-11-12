Звездный мир кино на открытии XIII Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов

В Киноцентре "Низами" состоялось торжественное открытие XIII Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов, сообщает Day.Az. Фестиваль, основанный Центром молодых кинематографистов при поддержке министерства культуры Азербайджана, пройдет с 11 по 15 ноября.

Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов, который привозит в нашу страну образцы кинематографа, получившие признание на Каннском, Венецианском, Берлинском кинофестивалях, а также удостоенные премии "Оскар", в настоящее время является старейшим кинофестивалем Азербайджана.

На открытии царила праздничная обстановка, было много представителей киноиндустрии, актеров, режиссеров, продюсеров, среди которых Видади Гасанов, Огтай Миргасымов, Аяз Салаев, Шукюфа Юсупова, Надир Алиев, Вагиф Керимов, Мехрибан Зеки, Санубер Искендерли, Алииса Джаббаров, Расим Джафар, Али-Саттар Гулиев, Мубариз Нагиев, Азер Айдемир, Гюнель Мамедова, Насими Мирзоев, Вюсал Муртузалиев, Руслан Сабирли, Рустам Джабраилов, Сабухи Мамедов, Рагим Садыгбейли, Рустам Бабазаде, Лала Мустафаева, Саин Фарманлы, Гюнай Рагимова и другие.

На открытии выступили директор Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов Фехруз Шамиев, заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры, кинорежиссер Руфат Гасанов, представители международного жюри. Ведущей вечера была актриса Нигяр Абиль.

На фестиваль представлено 814 фильмов из 79 стран мира, среди них 91 картина - в местную конкурсную программу. По решению отборочной комиссии 32 фильма включены в международную конкурсную программу, а 40 короткометражных кинолент - в местную программу. Эти фильмы поборются на основную награду фестиваля "Qızıl Nar" (Золотой гранат).

Оценивать работы международной конкурсной программы будут грузинский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Георгий Овашвили, киновед, кинокритик, член отборочной комиссии Казанского международного фестиваля мусульманского кино Адиля Хайбуллина, турецкий продюсер Эмрах Кылыч, долгие годы являвшийся художественным руководителем кинофестиваля Boğaziçi.

В состав жюри местной конкурсной программы вошли - режиссер, сценарист Мирсадыг Агазаде, исатель, публицист, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, кинорежиссер, сценарист, продюсер Али Иса Джаббаров, публицист, переводчик Гисмят Рустамов.

Впервые в рамках фестиваля представлена конкурсная программа "Asiya istedadları" (Таланты Азии), в которую включены десять художественных фильмов из стран Азии. Победителей определят кинокритик Алия Дадашова и заслуженный художник Азербайджана Рашад Алекберов.

В программе "Cinemobil" в онлайн-формате представлены четыре работы, а победителя определят зрители. В рамках фестиваля короткометражных фильмов также будут проведены интересные внеконкурсные секции - в сотрудничестве с British Council состоится показ фильмов-номинантов на премию BAFTA (Британская академия кинематографического и телевизионного искусства), состоится мастер-класс турецкого продюсера Эмраха Кылыча. В секции "Dili bizim" представлены фильмы наших соотечественников, проживающих в разных странах мира, и снявших фильмы на азербайджанском языке. В секцию "Panorama" вошли киноленты, прошедшие специальный отбор.

Кинопоказы проходят в Киноцентре "Низами". Имена победителей фестиваля будут объявлены 15 ноября.

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