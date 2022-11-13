Торжество азербайджанской музыки в легендарном Моцартеуме

В Большом зале Австрийского фонда "Моцартеум" в Зальцбурге состоялся торжественный концерт и официальный прием. Азербайджанская классика впервые прозвучала в одном из самых культовых залов мира, который является центром классической музыки Австрии и родиной гениального Вольфганга Амадея Моцарта, сообщает Day.Az.

В мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Австрии, приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, бизнес кругов и творческой элиты, дипломатических миссий и азербайджанской диаспоры.

На открытии вечера посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыхбейли и председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов подчеркнули, что австрийско-азербайджанские отношения имеют исторические корни, и сотрудничество между странами, как в дипломатической, так и в других областях успешно продолжается. Азербайджан исторически является мультикультуральной и толерантной страной, местом встречи различных цивилизаций и культурного разнообразия. Было отмечено, что в 2021 году Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана, 2022-й отмечается как "Год города Шуша" в честь 270-летия основания Панах Али ханом Джаванширом этого священного для каждого из нас города, а также Шуша объявлена культурной столицей тюркского мира на 2023 год.

В художественной части мероприятия Зальцбургский симфонический оркестр под управлением народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова исполнил концертную программу, состоящую из произведений азербайджанских и австрийских композиторов. Собравшиеся гости с большим интересом восприняли произведения Узеира Гаджибейли, Асафа Зейналлы, Фикрета Амирова, Гара Гараева и других азербайджанских композиторов. Символическое значение имело то, что концерт начался с увертюры к опере "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта и достиг своего апогея в оратории "Карабах шикястеси" Васифа Адигезалова. Концерту прошел с большим успехом, продемонстрировав глубину и своеобразие музыкальных традиций обеих стран. Публика наградила продолжительными аплодисментами выступления маэстро Адигезалова и солистов Миралама Мираламова (ханенде), Фарида Фейзуллаева (скрипка) и Орхана Джалилова (баритон).