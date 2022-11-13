В Берлине прошел торжественный вечер мировой премьеры симфонии Хадиджи Зейналовой "Шуша"

В Азербайджанском культурном центре в Берлине состоялась мировая премьера симфонии "Шуша" известного композитора, члена Союза композиторов Азербайджана, Немецкого общества авторских прав GEMA, основателя и художественного руководителя международного оркестра Bridge of Sound (основанного в Германии) Хадиджи Зейналовой, организованная при поддержке посольства Азербайджана в Германии и министерства культуры Азербайджана, как передает Day.Az об этом сообщила Trend Life автор произведения. Концерт под девизом "Мир и сосуществование" был посвящен "Году города Шуша" и Дню Победы Азербайджана - 8 ноября.

В торжественном вечере приняли участие более пятиста гостей, в том числе депутаты Бундестага, представители МИД ФРГ и других государственных учреждений, общественно-политических, научных и культурных кругов, послы и военные атташе более 30 стран, аккредитованные в Германии, а также члены азербайджанской диаспоры.

На открытии посол Азербайджана в Германии Насими Агаев подчеркнул, что два года назад под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева героическая армия освободила свою землю после почти тридцатилетней армянской оккупации, восстановив тем самым международное право и историческую справедливость. Было отмечено, что после славной Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне в регионе Южного Кавказа возникла новая ситуация, которая создала уникальные возможности для установления мира между Азербайджаном и Арменией. Наша страна работает над обеспечением мира и стабильности в регионе. В Азербайджане исторически сложились традиции мультикультурализма и толерантности, где все народы, независимо от национальности и вероисповедания живут как одна семья. В ходе своего выступления посол назвал знаменательным событием премьеру симфонии Хадиджы Зейналовой "Шуша" в центре Европы.

Председатель Азербайджано-Германского форума Ханс-Эберхард Шлейер говорил о важности достижения мира между Азербайджаном и Арменией и о том, что переговорный процесс, проводимый в этом направлении, заслуживает высокой оценки. Он сказал, что мирный процесс поддерживают Европейский Союз и Германия. Было подчеркнуто, что азербайджанское общество имеет богатые традиции мультикультурализма и толерантности, что создает благоприятные возможности для достижения мира.

Наша соотечественница в Германии, композитор Хадиджа Зейналова выразила признательность за организацию этого грандиозного вечера, рассказав гостям о создании своей четырёхчастной симфонии "Шуша" для симфонического оркестра.

"Мир был и остается великим человеческим проектом. Мы все должны участвовать в этом проекте. Музыка обладает особым свойством соединять людей без помощи языка. Город Шуша называют "азербайджанской Швейцарией" из-за его лесистых холмов и мягкого климата. Шуша является культурной столицей Азербайджана и в этом году отмечает 270-летие. Свою симфонию "Шуша" я посвятила юбилейному году Шуша. Симфония состоит из 4 частей, в которой представлены интонации и элементы азербайджанской народной музыки и мугама", - сказала Trend Life композитор.

Хадиджа Зейналова впервые посетила Карабах в апреле 2022 года по случаю пятого Всемирного конгресса азербайджанцев и говорит, что до сих пор находится под большим впечатлением. Шуша вдохновила композитора на написание новых произведений, одна из которых стала "Шушинская симфония". Хадиджа Зейналова также рассказала о создании своего межкультурного и международного оркестра Bridge of Sound (Мост звуков), в состав которого вошли талантливые музыканты из разных стран мира.

В исполнении оркестра Bridge of Sound был исполнен симфонический концерт. На концерте прозвучали "Ода к радости" Шиллера-Бетховена, увертюра Узеир Гаджибейли из оперы "Кероглу" и "Аразбари", а кульминацией вечера стала премьера произведения "Шуша". Выступления оркестра были встречены с большим воодушевлением и бурными аплодисментами участников мероприятия. В ходе мероприятия были показаны видеоролики, изображающие потрясающие пейзажи города Шуша, гостям представлены национальные блюда и сладости.