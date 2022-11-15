С ошеломляющим успехом состоялся показ оперы "Севиль" Фикрета Амирова в Гяндже

13 ноября на сцене Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова впервые состоялся показ оперы "Севиль", приуроченный к 100-летию со дня рождения композитора.

Показ оперы в Гяндже был осуществлен в рамках мероприятий, организованных Министерством культуры Азербайджанской Республики, посвященных 100-летию со дня рождения великого композитора, уроженца города Гянджи, Народного артиста СССР Фикрета Амирова при поддержке Регионального управления культуры и Исполнительной власти города Гянджа.

В этот день главные партии в спектакле на высоком профессиональном уровне исполнили Фатима Джафарзаде (партия Севиль), Народный артист Азербайджана Азер Зейналов (партия Балаша), Заслуженные артисты республики Инара Бабаева (партия Дильбяр), Турал Агасиев (партия Бабакиши), солисты Нина Макарова (партия Гюлюш), Талех Яхъяев (партия Атакиши), Фахмин Ахмедлы (партия Мамедали бека), Урфан Джафаров (партия Абдулали бека), Эсмира Мамедова (партия Тафты).

Спектаклем дирижировал лауреат международного конкурса дирижеров им.Антала Дорати Орхан Гашимов.

Режиссер спектакля - Заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, хорместейр - Заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, художник-постановщик - Народный художник Таир Таиров.

Спектакль прошел при аншлаге, зал Гянджинской филармонии был полностью заполнен. Чарующая музыка Фикрета Амирова, вдохновенное выступление артистов, красочные декорации и яркие сценические костюмы произвели сильное впечатление на зрителей спектакля.

В этот день на спектакле присутствовали глава Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов, заведующий Региональным отделом культуры Гянджи Васиф Джаннетов, консул Турецкой Республики в Гяндже Зеки Озтюрк, а также видные представители общественности города.

Показ спектакля сопровождался бурными аплодисментами и возгласами "браво!". В конце спектакля представители руководства Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета выразили глубокую благодарность за прекрасную организацию гастролей участников оперы "Севиль" в городе Гянджа руководству Исполнительной власти города Гянджи, Региональному управлению культуры города и дирекции Гянджинской государственной филармонии.

В свою очередь, глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов от себя лично и от имени всех гянджинцев поблагодарил коллектив Театра оперы и балета за прекрасный показ оперы "Севиль", отметив, что данное мероприятие явилось большим событием в культурной жизни города и выразил пожелание, чтобы коллектив Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета почаще приезжал в Гянджу и радовал жителей города показом замечательных спектаклей, внося большой вклад в пропаганду высокого академического искусства среди жителей города.