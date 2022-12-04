Снайперский выстрел латышской кинопропаганды

Автор: Ульви Мехти, киновед

В дни бакинского фестиваля Европейского кино, ежегодно организуемого посольством Евросоюза, состоялся показ фильма латвийских кинематографистов - "Dveselu putenis" (2019).

Показ предваряло выступление главы дипмиссии Латвии в Азербайджане, госпожи Виа Буша. Название фильма в дословном переводе именуется "Метелицей душ", а в вольной ассоциативной трактовке - "Смятение душ" или "Души в снежном вихре". Фильм демонстрировался в день 104-й годовщины провозглашения независимости Республики Латвия и это не просто информационный повод.

Кинолента экранизирована на основе исторической военной драмы по одноименному роману национального героя, латышского стрелка Александраса Гринса. К сожалению, русскоязычный и англоязычный читатель не имеет возможности ознакомиться с двухтомным изданием латышского писателя. И наёмный сценарист Борис Фрумин, создавая сюжетную линию на уровне синопсиса, также не был знаком с литературным первоисточником Гринса. Мостом для виртуального со-авторства стал режиссер фильма Дзинтарс Дрейбергс, некогда ученик мастерской Фрумина в таллиннской киношколе. Словно экзаменуя, мастер предложил вчерашнему ученику-режиссеру по главам конспектировать литературное произведения, как бы адаптируя будущую сюжетную канву фильма.

Так был запущен процесс самого амбициозного проекта кинопропаганды в истории кинематографии Латвии, с небывалым бюджетом в 2 миллиона евро. Идея вынашивалась все пост-нулевые годы и даже утверждалась в Сейме. С миру по нитке привлекли финансы из госбюджета и частного сектора, был организован всенародный сбор средств путем краудфандинга.

Фильм - классический пример жанрового кино с элементами блокбастера европейского уровня, где заявлен портрет становления главного героя - от беззаботного подростка до заматеревшего бойца, готового жертвовать своей жизнью и совершить акт возмездие за смерть родных и близких.

Действия фильма разворачиваются в период первой мировой войны, накануне крушения самодержавного режима Российской империи. Эпоха перемен и краха существующего миропорядка приводит к появлению новых политических сил, и латышскому стрелку Артурсу (автобиографический прототип писателя) приходится выбирать - за какое и за чьё именно будущее ему стоит бороться. Режиссер удачно выбрал историков консультантов, воплотив на экране борьбу латышей на всех фронтах - против немцев, против Российской империи и под занавес войны уже и против большевистского террора Красной армии. По сути нам показана история трёх ранений главного героя, говоря медицинским языком - мы наблюдаем три истории болезни.

Смерть матери от рук немецких оккупантов стала борьбой за национальное самосознание с плакатным штыком к возмездию. Захватывающая история заставляет зрителя сопереживать юному герою, самоотверженно стоящему лицом к лицу со смертью и к финалу нашедшему настоящую любовь, метафорически подчёркнутую четко сидящей на нем формой солдата армии нового государства - Республики Латвия.

После премьеры в ноябре 2019 года фильм "Метелица душ" быстро завоевала любовь кинозрителей, за короткое время став одним из самых успешных (кассовых) фильмом в истории периода независимой Латвии! Кинолента также собирала аншлаги в соседних Республиках Балтии и Польши, однако нагрянувшая пандемия сорвала планы продюсеров по намечавшимся рекордным кассовым сборам с проката кинотеатров. Не могу оценить результат использования стриминговой платформы домашнего кинопроката (просмотра), столь актуальной в режиме мирового тотального карантина.

Возвращаясь к работе с консультантами, экспертами невозможно не отметить скрупулёзный труд по воссозданию эпохи, быта, атмосферы - словно волшебно-компьютерным образом ожили фотокадры тех лет. Впечатляет филигранное очетание насыщенных колоритом интерьеров и экстерьеров, батальных сцен, мирного тылы с хореографией танцев мизансцен.

Безусловно - это заслуга всей творческой и административной группы, однако, очевиден триумвират визуализации режиссера-камерамана- художника-постановщика (особенно работа с костюмеров).

Состоялось качественное и результативное воплощение коллективной памяти о возникновении латвийской государственности, переданное в персональной перспективе на эпическом фоне всего периода Первой мировой войны.

Подобный патриотический опыт работы кинопропаганды стоит позаимствовать и местному минкульту, с его незадачливым отделом кинематографии.

Ведь вот какое дело...

Парадокс (как в пошлом советском анекдоте).

В Латвии нет нефтедолларов. А в Азербайджане нет подобного всенародного, художественного фильма об историческом периоде 1918-20 гг., как собственно до сих пор нет и фильма о победоносной освободительной войне 2020 года - одной из самых ярких страниц нашей новейшей истории.

Парадокс...