Неординарность и эмоции

19 июня в Русском доме в Баку (РИКЦ) откроется выставка известного фотографа-портретиста Соул (Soullita).

Как сообщили Day.Az в пресс-центре РИКЦ, на мероприятии будут представлены одни из самых интересных ее работ, известных своей неординарностью и характерным стилем передачи эмоций через взгляд и позы моделей.