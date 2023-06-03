https://news.day.az/culture/1570158.html Неординарность и эмоции - выставка Соул в Русском доме в Баку
Неординарность и эмоции - выставка Соул в Русском доме в Баку
19 июня в Русском доме в Баку (РИКЦ) откроется выставка известного фотографа-портретиста Соул (Soullita).
Как сообщили Day.Az в пресс-центре РИКЦ, на мероприятии будут представлены одни из самых интересных ее работ, известных своей неординарностью и характерным стилем передачи эмоций через взгляд и позы моделей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре