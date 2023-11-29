Пианистка, любит джаз и пишет киномузыку – Саин Энаи, наш человек в Германии

Традиционно принято рассказывать о каких-то особых достижениях наших соотечественников, живущих за рубежом. Между тем, в диаспоре есть тысячи азербайджанцев, труд которых создает об Азербайджане и азербайджанском народе не менее позитивное представление, чем победы и медали. Награды завоевываются только раз, а повседневная работа, например, обычного преподавателя музыки, строит здание узнавания и понимания по кирпичику день за днем.

Саин (Рафи) Энаи живет в маленьком городе Мешеде, преподает музыку в Шмалленберге, расположенном в получасе езды от дома. Родилась в Баку, окончила школу имени Бюльбюля и Бакинскую музыкальную академию по классу фортепиано. Поступила в магистратуру Консерватории имени Роберта Шумана в Дюссельдорфе. После получения степени магистра стала искать работу в Германии и нашла место преподавателя в музыкальной школе. Сейчас Саин- доцент в музшколе города Шмалленберга. Ей тридцать лет, два года назад вышла замуж. У нее масса планов, которыми она поделилась с Day.Az.

Предоставим слово Саин ханум:

"Я преподаю, но стараюсь также вести концертную деятельность. Под концертной деятельностью я подразумеваю и концерты учащихся моей школы, моих учеников. Параллельно я провожу и свои сольные концерты, пишу музыку в жанре киномузыки. Как раз на днях состоялся концерт моего класса, а в марте планируется мой сольный концерт. В прошлом году я уже проводила такой концерт. Он прошел на ура, зрители аплодировали стоя. Концерт был приурочен к Новрузу, я не только исполняла, но и рассказывала о культуре и традициях Азербайджана, демонстрировала видеокадры о нашей стране. Был у нас и фуршетный стол - мы с мамой дома сами испекли традиционные сладости, которые зрители с удовольствием пробовали в перерыве.

Азербайджанскую музыку я подобрала на том концерте под четыре элемента, которым по традиции посвящены четыре предпраздничных вторника - вода, огонь, земля, воздух. Под анимацию, посвященную огню, я исполняла "Гайтагы" Тофика Гулиева, прозвучали "Март" Вагифа Мустафазаде, "Вальс" Фикрета Амирова и Аразбары в моей фортепианной обработке. Все номера программы сопровождались анимацией. Концерт назывался "Так звучит мир", и в программу я включила произведения и мировых композиторов.

Концерт настолько понравился, что мне предложили провести такой же и в будущем году. О том концерте, кстати, писали в немецкой прессе. В газетах вышли четыре статьи, также обо мне рассказали в журнале "О культуре и о людях".

Меня очень интересует этническая культура и изучение языков. Свободно владею азербайджанским, русским, английским, немецким, неплохо знаю испанский, а сейчас изучаю арабский, так как замужем за арабом.

Каковы успехи моих учеников? Знаете, в Германии очень маленький процент учится музыке для того, чтобы стать профессиональными музыкантами. В этой стране к музыке больше относятся как к хобби и самообразованию. В Консерватории в Дюссельдорфе у нас даже шутили "ой, смотри, немец", потому что среди моих сокурсников немцев практически не было. В моем классе 59 учеников в неделю, и все они проходят обучение по разным направлениям - вокал, фортепиано, ансамбль. Возрастных ограничений нет. Моему самому младшему ученику 5 лет, а самому старшему - 76-ть. Все они участвовали в последнем школьном концерте под названием "Путешествие во времени". Темой концерта я хотела показать, как изменилась музыка за сто лет. Мы начинали с 2023 года и уходили назад - к 1920 году. Выступали и пианисты, и вокалисты, чем дальше в прошлое, тем больше джаза и свинга. Концерт получился очень зажигательным, мы использовали костюмы, декорации, выступали и младшие ученики, и те, кому за 60-т. Мы распродали все билеты еще до дня концерта и даже составили список ожидания, куда включили тех, кто хотел бы попасть на наши будущие концерты.

Сейчас я уже приступаю к подготовке мартовского концерта, обдумываю программу. Само собой, большой блок снова будет посвящен Азербайджану. В программу хочу внести некоторые нюансы. Я два года профессионально занимаюсь джазовым вокалом у профессора из Голландии и хочу в дальнейшем позиционировать себя в качестве не только пианистки, но и как вокалистки. В свой будущий концерт я планирую включить и азербайджанские джазовые произведения. Большую любовь к джазу привили мне мои родители, и мне сейчас хочется развиваться и в этом направлении. Разнообразие направлений это интересно. Вот я классический пианист, люблю джаз, а пишу киномузыку. В последнем жанре я пока делаю только первые шаги. Я уже написала два произведения, которые выпустила на все платформы. В целом, с 2020 года я написала семь произведений, и постепенно буду выносить их в мир интернета. До практического использования моей музыки в киноиндустрии пока не дошло, это пока только моя мечта и цель, и я стараюсь идти к ней...".

Лейла Таривердиева