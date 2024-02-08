Генсек Организации тюркских государств посетил Международный фонд тюркской культуры и наследия

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев посетив Международный фонд тюркской культуры и наследия, встретился с президентом организации Актоты Раимкуловой и дипломатами стран-учредителей фонда.

Как сообщили Day.Az в фонде, на встрече было подчеркнуто, что главы государств вносят значимый вклад в усиление интеграционных процессов в тюркском мире.

В ходе беседы была отмечена важность скоординированной деятельности тюркских организаций сотрудничества, учрежденных главами тюркских стран в этом направлении. Стороны рассказали о дальнейшем укреплении взаимодействия фонда и Организации тюркских государств.

Также была отмечена особая роль Международного фонда тюркской культуры и наследия в продвижении, защите и восстановлении материально-духовного наследия тюркских государств, высоко оценена подготовка фондом Конвенции о культурном наследии тюркского мира.

Встреча продолжилась обсуждениями о реализации будущих проектов международного масштаба в рамках совместного сотрудничества фонда и Организации тюркских государств.

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