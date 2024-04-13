Антон Ферштандт рассказал о значимости проведения первого Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой

С 27 апреля по 3 мая пройдет первый Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, организованный Музыкальной школой вокала народной артистки Фидан Гаджиевой при поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственного театра оперы и балета. В течение семи дней на различных концертных площадках Баку и Гянджи будут представлены произведения азербайджанских классиков и мировых авторов.

Главная цель проекта - пропаганда и развитие классической музыки в Азербайджане, выявление и поддержка новых талантов в сфере оперного искусства. Среди именитых гостей фестиваля всемирно известные дирижеры и композиторы из-за рубежа, известные азербайджанские вокалисты и музыканты, талантливая молодежь.

В интервью Day.Az заслуженный артист Азербайджана Антон Ферштандт отметил значимость фестиваля.

"Это отличная идея! Хочется, чтобы таких мероприятий, пропагандирующих оперное искусство, было больше. Оперные фестивали - это всегда как развлекательная и просветительская программа, так и обмен опытом между артистами. Полезное взаимодействия участников из разных стран, множество новых знакомств, совместные выступления молодых и опытных артистов придают особую значимость проекту в культурной жизни страны", - сказал вокалист.

По его словам, фестиваль отразит в себе благоприятную атмосферу, наслаждение заниматься любимым искусством.

"Обращаясь к азербайджанским почитателям оперного искусства. Хочу отметить что нам всем нужна и важна поддержка зрителей, поклонников. В современном мире опера может развлечь и прикоснуться к высокому искусству. В свою очередь, хочу пригласить всех приходить на спектакли и концерты. Надеюсь, если повысится интерес к опере, то и отношение изменится у большинства людей, которые к сожалению считают это искусство зачастую скучным и не интересным", - отметил Антон Ферштандт.

На открытии фестиваля будет представлена премьера оперы Жоржа Бизе "Кармен" в современном жанре. Музыка останется классической, но декорации и костюмы будут современными, так как действие спектакля перенесено в наши дни. Оригинальная идея принадлежит всемирно известному оперному певцу, директору Государственного академического театра оперы и балета, народному артисту Юсифу Эйвазову. Режиссер спектакля - Эльвин Мирзоев.

"В "Кармен" я всегда исполняю роль Эскамильо (Тореадора). Это человек богатый, известный, успешный, но в новой постановке я предстану не совсем в образе Тореадора. Будет новое и оригинальное...Поэтому приходите и сами все увидите!", - добавил Антон Ферштандт.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World

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