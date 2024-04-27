Чарующее звучание… Концерт камерной музыки в Баку - ФОТО
На сцене Зала камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт камерной музыки, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В исполнении лауреатов республиканских и международных конкурсов Узеира Мамедова (скрипка) и Зулейхи Усубовой (фортепиано) прозвуали сонаты Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта и Гара Гараева.
Чарующее звучание скрипки и фортепиано покорило слушателей. Они были в восторге от исполнительского мастерства музыкантов. Каждое музыкальное сочинение было встречено бурными аплодисментами.
Фото - Кямран Багиров.
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