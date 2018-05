Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell - объявила о начале стимулирующей тиражной лотереи под названием "Путешествие за рубеж от Bakcell Ulduzum и Bank of Baku".

В лотерее, которая пройдет в период с 18 мая по 18 августа 2018 года, могут принять участие все абоненты Bakcell, пользующиеся услугами Bank of Baku. По итогам лотереи, один абонент Bakcell, являющийся клиентом Bank of Baku, станет обладателем главного приза - поездки в Дубай. В призовой пакет входит 1 билет Баку-Дубай-Баку, 3 ночи и 4 дня в 3- или 4-звёздочном отеле в городе Дубай, трансфер из аэропорта в отель (и из отеля в аэропорт), а также туристическая страховка. Обладатель второго главного приза станет владельцем мобильного телефона iPhone, в то время как других участников лотереи ждет множество ценных подарков.

Чтобы принять участие в лотерее, абонентам Bakcell нужно будет отправить бесплатное СМС со словом "BOB" на номер 5555, после чего в ответном сообщении им будет отправлен соответствующий код Ulduzum, который можно будет использовать только один раз. В течение дня абонент сможет получить код 10 раз, и каждый код будет действительным в течение 24 часов. Так, полученный код Ulduzum нужно будет представить в любом филиале Bank of Baku во время использования услуг, чтобы получить подарки и шансы на участие в лотерее:

- получив денежный кредит на сумму до 20 000 AZN: 100 минут внутри сети, 300 Мб интернета, скидка в 5% на годовой процент и 3 шанса на участие в лотерее;

- покупки на сумму более 100 AZN посредством кредитной карты Bolkart: 100 минут внутри сети, 200 Мб интернета и 1 шанс на участие в лотерее;

- использование услуг срочного денежного перевода посредством платежных терминалов банка: 100 минут внутри сети и 1 шанс на участие в лотерее;

- приобретение дебитной карты Bolkart: 100 минут внутри сети и 1 шанс на участие в лотерее.

Обладатели главных призов лотереи будут автоматически определены 21 августа 2018 года, посредством специальной компьютерной программы, путем случайного выбора.

Более подробную информацию о правилах и условиях стимулирующей тиражной лотереи "Путешествие за рубеж от Bakcell Ulduzum и Bank of Baku" можно получить на сайте www.ulduzum.az или позвонив по номеру 145 (Информационный центр Bank of Baku).

