https://news.day.az/world/1712585.html Израиль заявил о террористических угрозах в Армении Правительство Израиля предупредило граждан страны о поездках в Армению. Как передает Day.Az, об этом говорится на официальном на сайте еврейского правительства.
Израиль заявил о террористических угрозах в Армении
Правительство Израиля предупредило граждан страны о поездках в Армению.
Как передает Day.Az, об этом говорится на официальном на сайте еврейского правительства.
"Учитывая опасения по поводу существования различных террористических инфраструктур в Армении, существует постоянная потенциальная угроза нанесения вреда израильтянам/евреям, проживающим в стране", - говорится в сообщении.
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