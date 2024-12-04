Израиль заявил о террористических угрозах в Армении

Правительство Израиля предупредило граждан страны о поездках в Армению.

Как передает Day.Az, об этом говорится на официальном на сайте еврейского правительства.

"Учитывая опасения по поводу существования различных террористических инфраструктур в Армении, существует постоянная потенциальная угроза нанесения вреда израильтянам/евреям, проживающим в стране", - говорится в сообщении.