АБР готов выделить свыше $800 млн на проекты в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) готов выделить 815 миллионов долларов на проекты в Азербайджане в период 2019-2021 годов, следует из бизнес-плана банка, опубликованного на его сайте.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рассчитанный на 2019-2021 годы, бизнес-план предусматривает выделение средств на проекты в сферах энергетики, образования, финансов, ИКТ, управления госсектором, водной и другой городской инфраструктуры и услуг.

Особое внимание уделяется продолжению двух программ - модернизации энергосистемы страны (335 миллионов долларов) и повышению эффективности государственного управления (250 миллионов долларов).

В течение этого периода банк также рассчитывает предоставить техническую помощь на пять миллионов долларов.

В бизнес-плане подчеркивается, что Азиатский банк развития продолжит поддержку инициатив Азербайджана по региональному сотрудничеству и интеграции.

Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

С 2003 года банк одобрил выделение Азербайджану кредитов на сумму свыше четырех миллиардов долларов на реализацию более чем 30 проектов в государственном и частном секторах. Сумма технической помощи, предоставленной банком Азербайджану, составляет почти 30 миллионов долларов.

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