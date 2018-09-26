АБР сохранил прогнозы по росту экономики Азербайджана

Рост экономики Азербайджана в 2018 году составит 1,7 процента, в 2019 году - два процента, следует из обновленного отчета Азиатского банка развития (АБР), опубликованного в среду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, банк сохранил без изменений прогнозы по росту экономики страны по сравнению с предыдущим отчетом.

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