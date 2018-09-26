АБР: Благодаря стабильности азербайджанского маната снизится инфляция во всей Центральной Азии
Благодаря стабильности национальной валюты Азербайджана прогноз по инфляции по Центральной Азии на 2018 год снижен на 0,1 процента до 8,4 процента. Об этом говорится в обновленном отчете Азиатского банка развития (АБР), опубликованном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В отчете АБР отмечается, что прогноз по инфляции в Азербайджане за 2018 год снижен до 4,5 процента с семи процентов, а за 2019 год - с восьми до пяти процентов.
Авторы отчета подчеркивают, что в первой половине 2018 года инфляция в Азербайджане и Кыргызстане оказалась самой низкой в регионе Центральной Азии.
Среднегодовая инфляция в Азербайджана за январь-июнь 2018 года упала до трех процентов по сравнению с 13,9 процента, зафиксированными в аналогичный период прошлого года. Цены на продовольственные товары выросли на три процента, на непродовольственные товары - на три процента, на услуги - на 2,4 процента.
Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.
С 2003 года банк одобрил выделение Азербайджану кредитов на сумму свыше четырех миллиардов долларов на реализацию более чем 30 проектов в государственном и частном секторах. Сумма технической помощи, предоставленной банком Азербайджану, составляет почти 30 миллионов долларов.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!