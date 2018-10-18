Азербайджан и АБР обсудят пятилетнюю стратегию партнерства
Вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Венчай Жанг планирует обсудить в Баку пятилетнюю стратегию партнерства АБР с Азербайджаном, которая находится на стадии подготовки. Об этом сообщил Trend в четверг источник в банке, передает Day.Az.
По его словам, в рамках визита в Азербайджан Венчая Жанга, который состоится с 22 октября по 24 октября, запланированы встречи в правительстве.
Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.
С 2003 года банк одобрил выделение Азербайджану кредитов на сумму свыше четырех миллиардов долларов на реализацию более чем 30 проектов в государственном и частном секторах. Сумма технической помощи, предоставленной банком Азербайджану, составляет почти 30 миллионов долларов.
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