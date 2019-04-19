В Азербайджане будут еще быстрее решать проблемы с газо- и электроснабжением
В целях оперативного решения проблем и рассмотрения жалоб по газо- и электроснабжению граждан в министерстве энергетики состоялись обсуждения с участием ПО "Азеригаз", ОАО "Азеришыг" и Агентства по регулированию энергетических вопросов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минэнерго.
Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что решение поступающих от граждан обращений и поднимаемых ими вопросов находится под контролем министерства, подчеркнул необходимость усиления работы в этом направлении.
Согласно приказу министра энергетики создана Рабочая группа под руководством замминистра энергетики Эльнура Солтанова в составе представителей структурных подразделений трех вышеуказанных структур.
Также, вместе с решением жалоб граждан, были даны поручения по анализу и рассмотрению на местах соответствующих обращений, выявлению факторов, обуславливающих возникновение проблем, и принятию соответствующих мер.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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