В целях оперативного решения проблем и рассмотрения жалоб по газо- и электроснабжению граждан в министерстве энергетики состоялись обсуждения с участием ПО "Азеригаз", ОАО "Азеришыг" и Агентства по регулированию энергетических вопросов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минэнерго.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что решение поступающих от граждан обращений и поднимаемых ими вопросов находится под контролем министерства, подчеркнул необходимость усиления работы в этом направлении.

Согласно приказу министра энергетики создана Рабочая группа под руководством замминистра энергетики Эльнура Солтанова в составе представителей структурных подразделений трех вышеуказанных структур.

Также, вместе с решением жалоб граждан, были даны поручения по анализу и рассмотрению на местах соответствующих обращений, выявлению факторов, обуславливающих возникновение проблем, и принятию соответствующих мер.